İlk kitabı yok satmıştı! Şeyma Subaşı'dan bir kitap daha geliyor! 'Boşanma yaradı'

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu beklenenden kısa sürdü.



YENİ HAMLESİ OLAY OLDU

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından Subaşı'nın ismi birçok isimle aşk iddialarına karıştı.

Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım' diyerek son noktayı koydu.

Şimdilerde sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken Subaşı takipçisine verdiği bir yanıtla gündem oldu.

O YORUMA KAYITSIZ KALAMADI Subaşı'nın elinde kitapla uzandığı bir pozuna takipçisi 'Bence kitap yazmaya asıl şimdi başlamalısın. Demlenmişsin' yorumunu yaptı. Şeyma Subaşı ise bu yoruma kayıtsız kalmadı.