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İlk kitabı yok satmıştı! Şeyma Subaşı'dan bir kitap daha geliyor! 'Boşanma yaradı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2024 09:58 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı şimdi de takipçisine verdiği bir yanıtla gündem oldu. Kitap yazmaya başladığını söyleyen Subaşı'na 'Boşanma yaradı' gibi yorumlar yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu beklenenden kısa sürdü.

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YENİ HAMLESİ OLAY OLDU

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından Subaşı'nın ismi birçok isimle aşk iddialarına karıştı.
Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım' diyerek son noktayı koydu.
Şimdilerde sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken Subaşı takipçisine verdiği bir yanıtla gündem oldu.

O YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

O YORUMA KAYITSIZ KALAMADI
Subaşı'nın elinde kitapla uzandığı bir pozuna takipçisi 'Bence kitap yazmaya asıl şimdi başlamalısın. Demlenmişsin' yorumunu yaptı. Şeyma Subaşı ise bu yoruma kayıtsız kalmadı.
Subaşı 'Aynı şeyi dün arkadaşlarımla paylaştım. Ve onlarda tam zamanı dedi. Başladım bile zaten' yanıtını verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı sosyal medya Acun Ilıcalı sevgilisi
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