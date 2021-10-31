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Safranbolu hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

31.10.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kültür turizminin önemli noktalarından olan tarihi konaklarıyla ünlü ilçe, Cumhuriyet Bayramı tatiliyle hafta sonunu değerlendirmek için farklı şehirlerden gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Arnavut kaldırımlı sokakları ve müzeleri gezen, seyir teraslarına çıkan ziyaretçiler, han ve genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konaklarda keyifli vakit geçirdi.

Sonbaharın güzelliklerini görme fırsatı bulan, bol bol hatıra fotoğrafı çektiren, kafe ve restoranlarda yöresel lezzetlerden tadan ziyaretçiler, lokum satış yerleri ile hediyelik eşya dükkanlarından da alışveriş yaptı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören ilçede özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını söyledi.

İlçenin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunduğunu hatırlatan Türköz, herkesi Safranbolu'nun tarihi güzelliklerini görmeye davet etti.

Safranbolu hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

Safranbolu hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

Safranbolu hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

Safranbolu hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

Safranbolu hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

Safranbolu hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

Safranbolu hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

Safranbolu hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı
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