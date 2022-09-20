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Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

20.09.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen, kendine has aroması ve kokusuyla diğerlerinden ayrılan coğrafi işaret tescilli çavuş üzümünün hasadına başlandı.

Kazılardan çıkan Geç Roma Dönemi'nden kalma üçgen biçimindeki kabartma motifli taştan yansıyan asma dalları, yaprak ve üzüm süsleri sayesinde bağcılığın yüzyıllar öncesine dayandığının anlaşıldığı ilçede, Yazı köyünde Emine Özkan'a ait bağda hasat programı düzenlendi.

Bağa gelen Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve diğer protokol üyeleri hasat yaptı.

"Üzümlerin çavuşu" olarak nitelendirilen, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunan, ince kabuklu, az çekirdekli, oval şekli ve olgunlaşma zamanı orta erkenci olan Safranbolu çavuş üzümünden bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

- "Yörenin değerlerinin öne çıkarılması için gayret sarf ediliyor"

Vali Gürel, gazetecilere, çavuş üzümünün ilçenin en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Üzümün coğrafi işaret belgesiyle tescillendiğini aktaran Gürel, "Safran ve maniye domatesinden sonra bölgemizde çavuş üzümü de coğrafi işaret belgesi almış oldu. Bu yörenin değerlerinin öne çıkarılması için gayret sarf ediliyor. Bölgemizde 2 bin dönüm bağımız mevcut. Yöremizin şartları çavuş üzümünün yetişmesine uygun. Bugün hem yerinde görmek hem de hasat için Emine teyzemizi ziyaret ettik." dedi.

Milletvekili Ünal ise Karabük ve yöresinde üzümcülüğün çok eski yıllara dayandığını, bundan sonra da gelişmesi için çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Güneş de çavuş üzümünün Safranbolu'nun markası olduğunu, daha çok üretilmesi için her türlü desteğin verileceğini kaydetti.

Daha sonra köy meydanına geçen protokole, Ayvalık ve Yazıcı tarafından üzüm hakkında bilgi verildi.

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

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