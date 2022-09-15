Safranbolu'da zanaatkarlar, kaybolmaya yüz tutan meslekleri icra etti

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında, zanaatkarlar kaybolmaya yüz tutan meslekleri canlandırdı.

Vali Fuat Gürel, Tarihi Çarşı bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, ahiliğin öneminden bahsetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de ahilikle ilgili geçmiş adetlere değinerek, bunların yaşatılması konusunda ortaya koydukları gayretleri ve hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Konuşmaların ardından "Yılın Ahisi" Metin Karabacak, "Yılın Çırağı" Faruk Telli, "Yılın Kalfası" Onur Demirtaş'a belgeleri Vali Gürel tarafından verildi.

Protokol tarafından esnafa plaketlerin verildiği programda, ahilik kültürüne göre çıraklıktan ustalığa geçenler şedlerini kuşandı.

Programda, kalaycılık, demircilik, yemenicilik, sayacılık, saraçlık, ahşap işçiliği ve bakırcılık gibi unutulmaya yüz tutan meslekler, zanaatkarlar tarafından icra edildi.

Halk oyunu gösterilerinin sunulduğu programa, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.