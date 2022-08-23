Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli maniye domatesinde hasat başladı.
Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Sat köyünde düzenlenen hasat etkinliğinde, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve kurum müdürleri domates topladı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, maniye domatesinin, dolgun yapısı, ince kabuğu, bol sulu olması ve güzel tadıyla Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu söyledi.
Ayvalık, domatesin yaklaşık 500 dekar alanda yetiştirildiğini kaydetti.
Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı
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