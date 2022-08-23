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Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı

23.08.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli maniye domatesinde hasat başladı.

Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Sat köyünde düzenlenen hasat etkinliğinde, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve kurum müdürleri domates topladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, maniye domatesinin, dolgun yapısı, ince kabuğu, bol sulu olması ve güzel tadıyla Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Ayvalık, domatesin yaklaşık 500 dekar alanda yetiştirildiğini kaydetti.

Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı

Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı

Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı

Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı

Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı

Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı

Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı

Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı

Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı

Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi "maniye"nin hasadı başladı

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu Coğrafi işaret hasat

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