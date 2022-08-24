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Sağlık ekipleri, Malazgirt Zaferi etkinlik alanında sahra çadırları ve mobil ekiplerle hizmet veriyor

24.08.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık ekipleri, Malazgirt Zaferi etkinlik alanında sahra çadırları ve mobil ekiplerle hizmet veriyor

BİTLİS (AA) - Bitlis Sağlık Müdürlüğü, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'taki alana sahra çadırları kurdu, mobil ekipler oluşturdu.

Sahra çadırlarına başvuran vatandaşların kontrollerini yapan sağlık ekipleri, yaşanabilecek vakalara karşı da alanda hazır bekliyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, gazetecilere, vatandaşların etkinlikleri rahat ve sağlıklı takip edebilmeleri için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Tüm görevlendirmelerin yapıldığını aktaran Demiray, şu bilgileri verdi:

"Şenliklere, 22 acil yardım ambulansı ve 66 personelimiz, 112 ve UMKE'nin eşlik ettiği 34 tim halinde sedye ekibi, yine 3 acil sağlık ünitesi ve tüm personelimizle eşlik edeceğiz. 20 destek personelimiz var. 30 farklı uzmanlık dallarında doktorlarımız eşlik ediyor. Yine kanser tarama için mobil mamografi aracımız burada ve aşı olmak isteyenler için çadırımız bulunuyor. Tüm halkımıza sağlıklı ve huzurlu bir şenlik geçirmelerini diliyorum."

Sağlık ekipleri, Malazgirt Zaferi etkinlik alanında sahra çadırları ve mobil ekiplerle hizmet veriyor

Sağlık ekipleri, Malazgirt Zaferi etkinlik alanında sahra çadırları ve mobil ekiplerle hizmet veriyor

Sağlık ekipleri, Malazgirt Zaferi etkinlik alanında sahra çadırları ve mobil ekiplerle hizmet veriyor

Sağlık ekipleri, Malazgirt Zaferi etkinlik alanında sahra çadırları ve mobil ekiplerle hizmet veriyor

Sağlık ekipleri, Malazgirt Zaferi etkinlik alanında sahra çadırları ve mobil ekiplerle hizmet veriyor

Sağlık ekipleri, Malazgirt Zaferi etkinlik alanında sahra çadırları ve mobil ekiplerle hizmet veriyor

Sağlık ekipleri, Malazgirt Zaferi etkinlik alanında sahra çadırları ve mobil ekiplerle hizmet veriyor

Sağlık ekipleri, Malazgirt Zaferi etkinlik alanında sahra çadırları ve mobil ekiplerle hizmet veriyor

Sağlık ekipleri, Malazgirt Zaferi etkinlik alanında sahra çadırları ve mobil ekiplerle hizmet veriyor

Sağlık ekipleri, Malazgirt Zaferi etkinlik alanında sahra çadırları ve mobil ekiplerle hizmet veriyor

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