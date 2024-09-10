MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar’ın Marmaris'teki villasına yıkım kararı çıkmıştı! Fatih Altaylı villanın kaça alındığını açıkladı: Pek çok muhalif insan...

Şahan Gökbakar’ın Marmaris'teki villasına yıkım kararı çıkmıştı! Fatih Altaylı villanın kaça alındığını açıkladı: Pek çok muhalif insan...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.09.2024 07:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar'ın villası günlerdir gündemde. Komedyen Şahan Gökbakar’ın, kaçak olduğu gerekçesiyle yapı kayıt belgesi iptal edilen Marmaris Delikyol Koyu’ndaki villasını kaça aldığını Fatih Altaylı açıkladı. Altaylı konuşmasında komedyeni eleştirdi.

MYNET- Komedyen Şahan Gökbakar’ın Marmaris'te yer alan villasına dair çıkan karar sosyal medyayı salladı.

Komedyenin, kaçak olduğu gerekçesiyle yapı kayıt belgesi iptal edilen Marmaris Delikyol Koyu’ndaki villası için Marmaris Belediyesi’ne yıkım kararı gönderildi. Yazıda yıkımın, Marmaris Belediyesi’nce yapılmaması durumunda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerektiği belirtildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"BABANIN MALI MI? YANLIŞ ABİ"

Konuya dair sessiz kalan Şahan Gökbakar'ın villayı kaça aldığı da ortaya çıktı. Şahan Gökbakar'ı eleştiren Fatih Altaylı yayınında "Onun önünden birkaç kere geçtim şöyle söyleyeyim Şahan haksız. Yani bu Türk milletinin en muhalifi ve en düzgünü bile emlak söz konusu olduğu zaman birdenbire gözünü bir rant şeyi büyüyor ve sığamıyor bir yerlere" dedi.

Fatih Altaylı konuşmasının devamında "Cennet gibi bir yer çok da ucuza almış 10 milyona almış galiba orayı küçücük de bir ev var orada zaten büyücük bir ev olmaz zaten olmamalı da. Sen aileni büyüttükçe biz senin arazini büyütmeni de izlemek zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

"Şahan'ı da severim" diyen Fatih Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok muhalif insan sırf bu emlak meselesinden başı belaya giriyor. Yerin küçük geliyorsa ya o yeri alma ya da aldıysan bir kere sat daha büyüğünü al ama ben yandan büyütürüm oraya da onu yaparım bu yanlış bir kafa. Hele kendini daha medeni konumluyorsan 2 kere düşünmen lazım kendi düşen ağlamaz.

Şahan sabahtan akşama yanlış yani. Babanın malı mı neden oraya iskele yapıyorsun? Aç gözlülük iyi bir şey değil yetineceksin."

Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Şahan Gökbakar
En Çok Okunan Haberler
Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü

Açık açık ‘Narin’in babası sen misin’ diye soruldu! İşte amcanın ifadesi

Açık açık ‘Narin’in babası sen misin’ diye soruldu! İşte amcanın ifadesi

Narin tepkisi gündem oldu! "Tek yanlış sözü yok"

Narin tepkisi gündem oldu! "Tek yanlış sözü yok"

Narin'in akrabaları tarafından tehdit edilmiş! "Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor"

Narin'in akrabaları tarafından tehdit edilmiş! "Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor"

İlginç Kerem Aktürkoğlu detayı! İkisi de İzmir'de...

İlginç Kerem Aktürkoğlu detayı! İkisi de İzmir'de...

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.