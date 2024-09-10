Şahan Gökbakar’ın Marmaris'teki villasına yıkım kararı çıkmıştı! Fatih Altaylı villanın kaça alındığını açıkladı: Pek çok muhalif insan...

MYNET- Komedyen Şahan Gökbakar’ın Marmaris'te yer alan villasına dair çıkan karar sosyal medyayı salladı.
Komedyenin, kaçak olduğu gerekçesiyle yapı kayıt belgesi iptal edilen Marmaris Delikyol Koyu’ndaki villası için Marmaris Belediyesi’ne yıkım kararı gönderildi. Yazıda yıkımın, Marmaris Belediyesi’nce yapılmaması durumunda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerektiği belirtildi.
Konuya dair sessiz kalan Şahan Gökbakar'ın villayı kaça aldığı da ortaya çıktı. Şahan Gökbakar'ı eleştiren Fatih Altaylı yayınında "Onun önünden birkaç kere geçtim şöyle söyleyeyim Şahan haksız. Yani bu Türk milletinin en muhalifi ve en düzgünü bile emlak söz konusu olduğu zaman birdenbire gözünü bir rant şeyi büyüyor ve sığamıyor bir yerlere" dedi.
Fatih Altaylı konuşmasının devamında "Cennet gibi bir yer çok da ucuza almış 10 milyona almış galiba orayı küçücük de bir ev var orada zaten büyücük bir ev olmaz zaten olmamalı da. Sen aileni büyüttükçe biz senin arazini büyütmeni de izlemek zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.
"Şahan'ı da severim" diyen Fatih Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Pek çok muhalif insan sırf bu emlak meselesinden başı belaya giriyor. Yerin küçük geliyorsa ya o yeri alma ya da aldıysan bir kere sat daha büyüğünü al ama ben yandan büyütürüm oraya da onu yaparım bu yanlış bir kafa. Hele kendini daha medeni konumluyorsan 2 kere düşünmen lazım kendi düşen ağlamaz.
Şahan sabahtan akşama yanlış yani. Babanın malı mı neden oraya iskele yapıyorsun? Aç gözlülük iyi bir şey değil yetineceksin."