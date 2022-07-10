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Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

10.07.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ailesi, Kurban Bayramı'nda kızlarının mezarı başında duygulu anlar yaşadı.

Belek Mahallesi merkez mezarlığındaki mezarı başında kızı için dua eden baba Murat Pınar, gazetecilere, ilk defa kızı olmadan Kurban Bayramı'nı geçirdiklerini söyledi.

Kızını çok özlediklerini anlatan Pınar, "Kızımın da bugün yanımızda olmasını çok isterdik." dedi.

Başka çocukların canı yanmaması için Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği kurduklarını anımsatan Pınar, çocukları, engellileri, yaşlıları başıboş sokak köpekleri sorunundan kurtarmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Dede Adem Yılmaz ise bayramda torununun yokluğunun burukluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların güvenli şeklide sokaklarda oynaması, insanların da rahat bir şekilde parklarda oturması için başıboş sokak köpekleri ile ilgili ciddi çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Daha dün oğluma ve kızıma bir sokak köpeği saldırdı. Ülkemizde her geçen gün bu sorun çoğalıyor. Çocuklarımın yanındayım. Verdikleri mücadelede kendilerine sonsuz destek veriyorum. Ailecek çok üzgünüz her geçen gün torunumun özlemi daha da artıyor." diye konuştu.

Ailenin yakın arkadaşları ve mahalle sakinleri de Mahra Melin Pınar'ın mezarına çiçek bırakıp, dua ettiler.

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

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