Sakarya Büyükşehir Beldiyespor Hentbol Takımı tanıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hentbol branşında iddialı olduklarını hedeflerinin yeni sezonda şampiyonluk olduğunu söyledi.

Ormanpark'ta düzenlenen Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı'nın tanıttım programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konumu, sanayisi, turizmi, tarımı, sporu, içerisinde barındırdığı kültürü ve insanlarıyla potansiyeli yüksek bir şehir olduklarını söyledi.

Bünyelerindeki 27 branşta 5 bine yakın sporcuyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda kenti temsil ettiklerini aktaran Yüce, güreş, karate, satranç, eskrim, hentbol gibi pek çok branşta şampiyonaları Sakarya'da gerçekleştirdiklerini anlattı.

Eskişehir Orman Spor Kulübünün isim hakkının Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübüne devredildiğini anımsatan Yüce, "Hentbolda çok iddialıyız, takımımız Türkiye çapında ve Türkiye'nin en gözde takımlarından birisidir. İnşallah biz Süper Lig'de şampiyonluk bekliyoruz. Arkadaşlarla ant içtik, karar verdik, inancımızı ve heyecanımızı birleştirdik. Bu sene Süper Lig'de şampiyonluk kararı aldık." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da Sakarya'da yaptıkları spor yatırımları ve organizasyonlar için Yüce'ye teşekkür etti.

Takıma yeni sezonda başarı dileyen İnanç, "Altyapıya yönelik çok ciddi projelerinin olduğunu gördüm. Bu da bizim için çok umut verici. Sakarya gençliği adına altyapıdan gelecek hentbolcularımız için bir şans olduğu kanaatindeyim." dedi.

- Başantrenör Işık: "Sakarya'ya bir kupa getirmek istiyoruz"

Takımın başantrenörü Mehmet Fatih Işık ise şampiyonluk hedefi içerisinde olacaklarını, öncelikle Avrupa kupalarına katılmayı amaçladıklarını vurguladı.

Sakarya'yı ve ülkeyi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmeyi arzuladıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk ipini göğüslemek ve Sakarya'ya bir kupa getirmek istiyoruz. Lige hazırız. Önümüzdeki yıl hem lig şampiyonluğuna hem Türkiye kupasına hem de Süper Kupa'ya talibiz, şimdiden diyebilirim. Gerçekten heyecanı yüksek, bol enerjisi olan maçları burada Sakarya halkına izleteceğimizi düşünüyorum. Başkanımızın ve kulübümüzün desteğiyle bizlere durmak yok."

Takım kaptanı Ramazan Döne ise Beykoz Belediyespor maçını kazanıp yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından takım oyuncuları ve teknik heyet tanıtıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk hafta maçında 13 Eylül Salı günü saat 15.00'te Beykoz Belediyespor'u evinde ağırlayacak. Seyirciler, Sakarya Spor Salonu'ndaki müsabakayı ücretsiz izleyebilecek.