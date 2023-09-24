Sakarya Fırat'ın Jiyan'ı Özgül Kavruk yıllara meydan okuyor! İşte yeni mesleği

DİZİDEKİ SAHNELERDEN SONRA YARALANDI

Diziden sonra tedavi olan güzel isim bu konuda "Bir tedavi süreci geçirdim, yeni yürümeye başlayan bebekler gibi adım atarak tekrar yürümeye başladım. Pilatesin çok büyük bir faydası dokundu. Bir arayış içindeydim o dönemde ve eşimin de desteğiyle pilates eğitmeni oldum. Çeşitli eğitimler aldım ama ve bu alanda uzmanlaştım" dedi.