Sakarya Fırat'ın Jiyan'ı Özgül Kavruk yıllara meydan okuyor! İşte yeni mesleği

Bir dönemin ünlü mankeni olarak tanınan ve 2000'lerin ilk dönemlerinde canlandırdığı 'kötü kadın' rolleriyle hafızalara kazınan Özgül Kavruk artık gözlerden uzak bir hayatı sürüyor.
1997'de Çağla Şıkel'in güzellik tacını taktığı Miss Turkey'de ilk 10'a giren Özgül Kavruk; 2000'de 'Derman Bey'de Kadir İnanır ile kamera karşısına geçmişti.
'Böyle mi Olacaktı', 'Gurbet Kadını', 'Doktorlar' ve 'Sakarya Fırat' dizilerinde canlandırdığı 'kötü kadın' karakterleriyle adından söz ettiren Özgül Kavruk ekrandan uzakta sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.
HaberTürk'ten Aytekin Teker'e konuşan Sakarya Fırat'ın Jiyan'ı olarak da tanınan güzel isim adeta yıllara meydan okuyor. 2020'de kızı Azya'yı dünyaya getiren Özgül Kavruk, şimdilerde ise pilates eğitmenliği yapıyor.
Kadıköy Bostancı'da salonu bulunan emekli manken, 'Sakarya Fırat' dizisinin zorlu geçen çekimlerinin ardından zor günler geçirmiş.
Diziden sonra tedavi olan güzel isim bu konuda "Bir tedavi süreci geçirdim, yeni yürümeye başlayan bebekler gibi adım atarak tekrar yürümeye başladım. Pilatesin çok büyük bir faydası dokundu. Bir arayış içindeydim o dönemde ve eşimin de desteğiyle pilates eğitmeni oldum. Çeşitli eğitimler aldım ama ve bu alanda uzmanlaştım" dedi.