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Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

04.07.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Adatepe Mahallesi'nde yaşayan ve dün nehrin karşı kıyısında bulunan meradaki hayvanlarına yem vermek amacıyla suya girdikten sonra kaybolan Emirhan H'nin (20) bulunması için AFAD, SAKE, ANDA, jandarma su altı arama kurtarma ve dalgıç polis kurbağa ekipleri çalışma yürütüyor.

Ekipler su altında ve su üstünde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Çalışmaları izleyen Emirhan H'nin yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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