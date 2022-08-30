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Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

30.08.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi'nde başlayan alaya katılanlar, mehter marşları eşliğinde kent merkezinden geçerek Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında pankart ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, meydanda mehter takımının verdiği konseri dinledi.

Etkinliğe, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, kent protokolü, askeri erkan, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı çetin oktay kaldırım

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