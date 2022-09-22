Her geçen gün değeri artan yenilenebilir enerji kaynağını kente kazandırmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Yüce, "Attığım imzayla Sakarya'nın enerji geleceğinde önemli bir yere sahip olacağız. Güneşten üreteceğimiz enerji sayesinde SASKİ'ye bağlı tesislerde kendi enerjimizi kullanarak maliyetleri düşüreceğiz. Böylelikle düşen maliyetler sayesinde şehrimiz için yeni projeleri hızla hayata geçireceğiz. Aynı zamanda genişletmeyi hedeflediğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarımızla üreten şehir Sakarya'nın enerji geleceğini garanti altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) yürütülen Karaman Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) çalışmalar sürüyor.

Sakarya'da 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak santralde ilk panel kuruldu

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