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Sakarya'da 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

13.07.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, R.G. idaresindeki 54 SH 938 plakalı otomobilin, kontrolden çıkarak kahvehane önünde oturan 7 kişiye çarpması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Polise teslim olan R.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi'nde R.G. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu Efkan Y, Ahmet Ö, Hayati T, Adem G, Murtaza A, İsmet D. ve Suriye uyruklu Hasan S. yaralanmıştı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilmişti.

Sakarya'da 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Sakarya'da 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

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