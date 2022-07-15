Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Merkez Çarşılı Camisi'nde görevli imam, 15 Temmuz şehitleri anısına cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu.

Cuma namazı öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler için Merkez Çarşılı Camisi'nde mevlit okutuldu, İlçe Müftüsü Bektaş Günay tarafından dua edildi.

Ezanın okunmasıyla minbere çıkan imam Ali Sarımert, hutbeyi ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu.

Sarımert, daha sonra cemaate namaz kıldırdı.

Ay-yıldızlı cübbe ve sarığın kendi tasarımı olduğunu anlatan Sarımert, "Bir terzi arkadaşım dikti. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz anısına hutbede giydim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Allah bir daha böyle bir günü bize yaşatmasın." dedi.