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Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

15.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Merkez Çarşılı Camisi'nde görevli imam, 15 Temmuz şehitleri anısına cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu.

Cuma namazı öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler için Merkez Çarşılı Camisi'nde mevlit okutuldu, İlçe Müftüsü Bektaş Günay tarafından dua edildi.

Ezanın okunmasıyla minbere çıkan imam Ali Sarımert, hutbeyi ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu.

Sarımert, daha sonra cemaate namaz kıldırdı.

Ay-yıldızlı cübbe ve sarığın kendi tasarımı olduğunu anlatan Sarımert, "Bir terzi arkadaşım dikti. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz anısına hutbede giydim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Allah bir daha böyle bir günü bize yaşatmasın." dedi.

Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Sakarya ay yıldız cübbe sarık

Sakarya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:36
Yatsı
22:21
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