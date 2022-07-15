Sakarya'nın Karasu ilçesinde Merkez Çarşılı Camisi'nde görevli imam, 15 Temmuz şehitleri anısına cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu.
Cuma namazı öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler için Merkez Çarşılı Camisi'nde mevlit okutuldu, İlçe Müftüsü Bektaş Günay tarafından dua edildi.
Ezanın okunmasıyla minbere çıkan imam Ali Sarımert, hutbeyi ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu.
Sarımert, daha sonra cemaate namaz kıldırdı.
Ay-yıldızlı cübbe ve sarığın kendi tasarımı olduğunu anlatan Sarımert, "Bir terzi arkadaşım dikti. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz anısına hutbede giydim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Allah bir daha böyle bir günü bize yaşatmasın." dedi.
Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz