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Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

12.08.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elit erkeklerde İsviçre’den Ursin Spescha, elit kadınlarda Slovenya’dan Tanya Zakelj birinci oldu

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenen Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 28 Ağustos'a kadar sürecek "Bisiklet Fest", Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışlarıyla başladı.

Elit kadın ve erkekler kategorilerinde 20 ülkeden 40 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, sporcular 4,5 kilometrelik dağ bisikleti parkurunda ter döktü.

Yarışlar sonucunda elit erkeklerde İsviçre’den Ursin Spescha birinciliği, İtalya’dan Alessio Agostinelli ikinciliği, Almanya’dan Silas Graf üçüncülüğü kazandı.

Elit kadınlarda ise Slovenya’dan Tanya Zakelj birinci, Yunanistan’dan Eleftheria Giachou ikinci ve Slovenya’dan Vita Movrin üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce takdim etti.

"Bike Fest" kapsamında 14 Ağustos'ta UCI MTB Maraton Serisi, 17 Ağustos'ta Sakarya MTB Cup Gece Yarışı, 21 Ağustos'ta UCI Eliminator Dünya Kupası, 25-28 Ağustos'ta ise Tour of Sakarya yarışları düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında ayrıca 25 Ağustos'tan itibaren son güne kadar EXPO Fuarı ziyarete açık olacak.

Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

- Elit erkeklerde İsviçre’den Ursin Spescha, elit kadınlarda Slovenya’dan Tanya Zakelj birinci oldu

Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet

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