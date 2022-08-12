Sakarya'da "Bisiklet Fest" heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı

Etkinlikler kapsamında ayrıca 25 Ağustos'tan itibaren son güne kadar EXPO Fuarı ziyarete açık olacak.

Elit kadınlarda ise Slovenya’dan Tanya Zakelj birinci, Yunanistan’dan Eleftheria Giachou ikinci ve Slovenya’dan Vita Movrin üçüncü oldu.

- Elit erkeklerde İsviçre’den Ursin Spescha, elit kadınlarda Slovenya’dan Tanya Zakelj birinci oldu

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