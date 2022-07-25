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Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

25.07.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmaması için yangını söndürmeye çalışıyor.

Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sakarya'da orman yangını

Sakarya'da orman yangını

Sakarya'da orman yangını

Sakarya'da orman yangını

Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Adapazarı arazöz müdahale

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