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Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı

13.10.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Geleceğimizin mimarı olacak gençlerimizin teknolojik anlamda donanımlı bireyler olmaları, şehrimiz, ülkemiz için teknolojik atılımları gerçekleştirmeleri için teknolojinin eseri olan yazılımla tanışmalarının gayreti içerisindeyiz"

Sakarya Büyükşehir Belediyesince genç yazılımcıların yetiştirilmesi amacıyla üniversite ve kurumların desteğiyle kurulan Yazılımpark hizmete açıldı.

Maltepe Park'ta yapılan Yazılımpark'ın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, projeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 milyon genç yazılımcı yetiştirme" hedefi doğrultusunda hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediye olarak kendi yazılımlarını geliştirdiklerini dile getiren Yüce, akıllı şehir olma yolunda yaklaşık 40 uygulamanın yazılımı ve bakımını yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların sorunlarına en hızlı şekilde cevap vermek için teknolojiyi kullandıklarını aktaran Yüce, "Geleceğimizin mimarı olacak gençlerimizin teknolojik anlamda donanımlı bireyler olmaları, şehrimiz, ülkemiz için teknolojik atılımları gerçekleştirmeleri için teknolojinin eseri olan yazılımla tanışmalarının gayreti içerisindeyiz. Yazılımpark, bu amaç uğruna düşünülmüş, geliştirilmiş ve planlanmıştır." dedi.

Kentteki üniversitelerle iş birliği yaparak yerli teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yüce, kente daha geniş kapsamlı yazılım köyü kazandıracaklarını bildirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da belediye ile ortak projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SUBÜ olarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insanı yetiştirmeyi misyon edindiklerini anlatan Sarıbıyık, bilgiyi beceriyle bütünleştirdiklerini kaydetti.

Teorinin yanında mutlaka uygulama becerisinin olması gerektiğine işaret eden Sarıbıyık, "+1 eğitim" uygulamalarıyla öğrencilere ciddi deneyim kazandırdıklarını ifade etti.

Sarıbıyık, Yazılımpark'ta üniversite olarak gereken desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı

- Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Geleceğimizin mimarı olacak gençlerimizin teknolojik anlamda donanımlı bireyler olmaları, şehrimiz, ülkemiz için teknolojik atılımları gerçekleştirmeleri için teknolojinin eseri olan yazılımla tanışmalarının ga

Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı

Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı

Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı

Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı

Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı

Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı

Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı

Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı

Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı

Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı

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