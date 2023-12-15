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Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 yaralı

15.12.2023 23:31 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde motosikletli yunus ekipleri ile hafif ticari araç çarpıştı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde motosikletli yunus ekipleri ile hafif ticari araç çarpıştı. İki motosikletli ekibin karıştığı kazada 4 polis memuru yaralandı.
Kaza, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timleri kazaya karıştı. Mithatpaşa istikametinde sağ şeritte ilerlemekte olan ve dönüş yapmak için manevra yaparak sol şeride geçen 05 DY 787 plakalı hafif ticari araç ile arkasından gelen 54 A 4836 ve 54 A 4838 plakalı motosikletli timler çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen motosikletlerden savrulan 4 polis memuru yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı polislerden 3’ü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 1’i ise Serdivan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 yaralı

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 yaralı

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 yaralı

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 yaralı

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 yaralı

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 yaralı

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 yaralı

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 yaralı

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 yaralı

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 yaralı

Sakarya’da hafif ticari araç yunus ekibine çarptı: 4 yaralı
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