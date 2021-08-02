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Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

02.08.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ersin Bal idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Sakarya-Düzce kara yolu Alandere Mahallesi'ndeki kavşakta Esma Ak'ın kullandığı 54 HC 013 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Hatice Kılıç, Beyza ve Betül Bal yaralandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Karasu ve Kocaali devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Hatice Kılıç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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