Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Karasu-Kaynarca kara yolunda U.K. idaresindeki 81 BH 963 plakalı otomobil, Üçoluk Mahallesi mevkisinde H.A'nın kullandığı 54 SE 048 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü H.A. ile yanındaki S.A, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücüler ile araçlardaki S.A, M.K. ve Y.K, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, büyük hasar gören araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı