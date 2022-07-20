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Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

20.07.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SABAK), Türkiye'nin çeşitli illerinde her türlü afet ve acil durumda görev almak için eğitimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin her alanda eğitime, gelişime ve uygulamaya devam ettiği belirtildi.

Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla SABAK'ın kurulduğu aktarılan açıklamada, "Ekipte toplamda 75 kişi görevlendirildi. SABAK ekibi, bu hafta itibarıyla hayat kurtarma görevleri için eğitimlere başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince SABAK'a uygulamalı ve teorik eğitimler veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Su üstü, doğa kurtarma, kentsel arama, KBRN madde eğitimi, dronla arama yöntemleri ile köpekli arama eğitimlerinin verildiği belirtilen açıklamada, personelin ekipman ve teçhizatları kullanarak enkazda ve farklı ortamlarda arama uygulaması yaptığı bildirildi.

Ekiplerin hayat kurtarmak, Türkiye'nin dört bir yanında aktif görev almak için sıkı şekilde hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin afet bölgesi olması ve özellikle son yıllarda birçok afet yaşaması sebebiyle Büyükşehir olarak harekete geçmemiz gerektiğini düşündük. AFAD, UMKE gibi resmi ekiplerimize ve tüm gönüllü STK'lerle destek olacak bir ekip kurduk. SABAK ekibimiz, 75 personeliyle Sakarya'nın ve Türkiye'nin canına can olmak için mücadele edecek. Her türlü afet ve acil durumda sahada aktif görev yapacak ekibimiz, uzman ekiplerce eğitimlerden geçiyor. Tam donanımlı bir eğitimin sonunda sahada göreve çıkacaklar. Sakarya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun."

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

Sakarya'da kurulan arama kurtarma ekibi "SABAK" olası afetlerde görev alacak

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi afet eğitim görev

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