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Sakarya'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

07.10.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Peygamber efendimiz 23 yıl boyunca yorulmadan, yılmadan, usanmadan zulümlere karşı koyarak, kendisine ne kadar engel olmaya çalışan müşrik, münafık varsa onlarla mücadele ederek insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için mücadele etti"

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şeyh Edebali Camii'nde Mevlit Kandili, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla dualarla idrak edildi.

Bir dizi ziyaret için Sakarya'ya gelen Erbaş, Mevlit Kandili'ni idrak etmek için Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'ndeki Şeyh Edebali Camii'ne geldi.

Burada düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dua edildi.

Daha sonra kürsüye çıkan Erbaş, burada Mevlit Kandili'nin önemini anlattı.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in, Müslümanlara uyarıcılık vazifesini yaptığını anlatan Erbaş, "Hazreti Peygamberimiz, insanlığa adaleti, ihsanı, akrabaya bakmayı, Kur'an-ı Kerim'de Allah neyi emrediyorsa onları yerine getirildiği takdirde Allah'ın rızasına kavuşulacağını müjdeledi ve uyarıcılık vazifesini yaptı. Peygamber efendimiz 23 yıl boyunca yorulmadan, yılmadan, usanmadan zulümlere karşı koyarak, kendisine ne kadar engel olmaya çalışan müşrik, münafık varsa onlarla mücadele ederek insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için mücadele etti." dedi.

Ali Erbaş, şöyle devam etti:

"Allah Resulü efendimiz, Rabb'imizin üzerimizdeki nimetini tamamlamasına vesile oldu. O nimet İslam'dır. Müslüman olmak bizim için en büyük nimettir. Allah Resulü efendimiz Rabb'imizin insanlar, Müslümanlar üzerindeki nimetini 23 yıl boyunca tamamlamasına vesile oldu. Sonra Arafat'ta bütün insanlığa veda hutbesini irat buyurdu. Veda Hutbesi İnsan Hakları beyannamesi olarak insanlık tarihinde kabul edebileceğimiz bir özelliğe sahip. Kabilecilik, ırkçılık zirve yapmıştı. Fakir zengin arasındaki uçurum artmış, herkes soyuyla övünür hale gelmişti. Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Rabb'imizin Kur'an-ı Kerim'i göndermiş olmasıdır. Peygamberimiz veda hutbesinde size iki şeyi emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Bunların birincisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resulünün sünnetidir buyurdu. İşte bizler Kur'anı öğrenip, anlayarak, yaşayarak hayatımızda rehber edinmeliyiz."

Bugün Hazreti Peygamber'in doğumunun seneidevriyesinin kutlandığını ifade eden Erbaş, "O zaman bugünü bir iman tazeleme ve Peygamber efendimizin bütün insanlığa kazandırdığı ilkeleri yeniden hatırlama anlamında değerlendirmemiz lazım. Sadece camilerde Kur'an-ı Kerim, mevlit okuyup dağılınca eskisi olacaksak bir anlamı yok. Okuduklarımızın dinlediklerimizin bizi değiştirmesi lazım, efendimiz, 'iki günü eşit olan bizden değildir' buyuruyor. Bu, ne güzel bir ilkedir. İyilikler ibadetler konusunda bugün düne göre daha iyi olacağız. Geceniz mübarek olsun." diye konuştu.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondu dua etti.

Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaatin kandilini tebrik etti.

Camiden çıkan vatandaşa kavurma, pilav ve helva ikram edildi.

Sakarya'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Peygamber efendimiz 23 yıl boyunca yorulmadan, yılmadan, usanmadan zulümlere karşı koyarak, kendisine ne kadar engel olmaya çalışan müşrik, münafık varsa onlarla mücadele ederek insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarm

Sakarya'da Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Sakarya'da Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Sakarya'da Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Sakarya'da Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Sakarya'da Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Sakarya'da Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Sakarya'da Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Sakarya'da Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Sakarya'da Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Sakarya'da Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

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