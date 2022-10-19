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Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

19.10.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yalı Mahallesi Vatan Caddesi'nde Karasu Terminali istikametinden İstanbul Caddesi'ne doğru giden S.B. idaresindeki 06 BKL 002 plakalı otomobil, karşı yöne geçmek isteyen bisikletli çocuğa çarptı.

T.S.B. (12) çarpmanın etkisiyle bisikletiyle metrelerce ileriye savruldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin soruşturma başlattığı kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

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Karasu Otomobil güvenlik kamerası kaza yaralı

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