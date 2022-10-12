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Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

12.10.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'ta kız arkadaşıyla aralarında sorun olduğu iddia edilen T.T, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliye "teslim ol" çağrısı yaptı.

Bu sırada etrafa ateş etmeye devam eden zanlı, tüfeği tutukluk yapınca polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan T.T, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
polis Sakarya pompalı tüfek ateş

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