YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı tutuklandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı tutuklandı

13.10.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

​​​​​​​Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'ta dün elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş ettiği için polislerce gözaltına alınan şüpheli T.T'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adli makamlarca "silahla kamu görevlisinin görevini yapmasını engelleme" suçundan tutuklandı.

Eski polis olduğu öğrenilen şüphelinin, olay sırasında alkollü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'ta dün kız arkadaşıyla aralarında sorun olduğu iddia edilen T.T, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmiş, tüfeği tutukluk yapınca olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanmıştı.

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı tutuklandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı tutuklandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sakarya pompalı tüfek zanlı

Sakarya Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:50
İkindi
15:56
Akşam
18:29
Yatsı
19:48
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.