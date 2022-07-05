Kocaali Belediyesi Sevimli Dostlar Barınağı veteriner hekimi Ayhan Gönültaş, kara akbabanın iki metre 40 santimetre kanat açıklığına sahip olduğunu belirterek, "Saçma yaralanması sonucu çeşitli bölgelerinde oluşan kanamalara bağlı olarak kurtçuklar meydana gelmiş. Yaptığımız tedavi sonucu o bölgeyi temizleyip, ilaç tedavisi yaptık. Taze ciğer ve temiz suyla beslememiz sonucunda biraz daha canlandı." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

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