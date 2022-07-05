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Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

05.07.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

Sakarya'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba, tedavi edildi.

İhbar üzerine Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'ne giden belediye ekipleri, yaralı bulunan akbabaya ilk müdahaleyi yaptı.

Kocaali Belediyesi Sevimli Dostlar Barınağı veteriner hekimi Ayhan Gönültaş, kara akbabanın iki metre 40 santimetre kanat açıklığına sahip olduğunu belirterek, "Saçma yaralanması sonucu çeşitli bölgelerinde oluşan kanamalara bağlı olarak kurtçuklar meydana gelmiş. Yaptığımız tedavi sonucu o bölgeyi temizleyip, ilaç tedavisi yaptık. Taze ciğer ve temiz suyla beslememiz sonucunda biraz daha canlandı." ifadelerini kullandı.

Gönültaş, vatandaşlardan bu tarz vakalarla karşılaştıkları takdirde ilgili birimlerle iletişime geçmelerini istedi.

Yaralı akbaba, tedavisinin ardından Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

Sakarya'da saçmayla yaralanan kara akbaba tedavi edildi

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