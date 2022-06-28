YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

28.06.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak sonucu su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Hızar, Yayla, Melen ve Selahiye mahallelerinde dün etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskınları yaşanan yerlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Kocaali İlçe Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kepçe, greyder, ekskavatör, kamyon ve vidanjörlerle kum, kaya ve dal parçalarını temizliyor.

Çalışmaları denetlemek üzere ilçeye gelen Vali Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine, şu ana kadar il genelinde olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, Hızar Deresi'nin taşması sonucu oluşan su baskınlarında erken müdahaleyle kayıpların önüne geçildiğini bildirdi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da meteorolojik verilere göre bölgede yeni yağış dalgasının etkili olacağını aktararak, yaşanabilecek tüm olumsuzlukların etkisini azaltmak için ilgili kurumlarla koordineli çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bu arada yetkililer, dere yatağında evleri bulunan vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sakarya Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:23
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:41
Yatsı
22:31
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Rusya’yla böyle savaşıyorlar! Çıplak fotoğraflarını satarak...

Rusya’yla böyle savaşıyorlar! Çıplak fotoğraflarını satarak...

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.