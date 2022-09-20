Sakarya'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Eylül'de uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 899 gram esrar, 239 gram bonzai, 270 gram metamfetamin, 61 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 100 şüpheliden 6'sı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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