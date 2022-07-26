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Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

26.07.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Veteriner Hekimleri Odasınca imzalanan protokolle yılda yaklaşık 10 bin sahipsiz hayvanın tedavi edilmesi amaçlanıyor.

Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, protokolün 8 milyon liralık bütçeye sahip olduğunu söyledi.

Sokak Hayvanları Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezini de yakın zamanda hizmete açacaklarını belirten Yüce, burada ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, muayene odaları, anestezi, ultrason ve karantina alanlarının bulunacağını dile getirdi.

Yüce, merkezin 500 sokak hayvanını ve 80 kediyi barındırma kapasitesine sahip olacağını kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimleri Odası ile sahipsiz hayvanlarına daha iyi yaşam alanı sunmak için projeler ürettiklerini belirten Yüce, şöyle konuştu:

"Her yıl Sakarya'da 4 bin sokak hayvanı rehabilite ediliyor. Hasta, yaralı, kazalı hayvanlar tedavi ediliyor. Viral ve mikrobiyal hastalıklara, göz ile ilgili bazı ameliyatlara, ortopedi ameliyatlarına müdahale ediliyor. Bunların yanında yasaklı ırklar barındırılıyor. Çeşitli vesilelerle sokak hayvanları konusunda halkımıza eğitim hizmetleri veriliyor. İmzalayacağımız protokol sayesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi, veteriner odası ve ilçe belediyelerimizle yılda yaklaşık 10 bin sokak hayvanının rehabilitasyonunu gerçekleştireceğiz."

Sakarya Veterineri Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız ise bu çalışmanın sokak hayvanları popülasyonunun dengeli artmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

Sakarya'daki merkezde yılda 10 bin sahipsiz hayvan tedavi edilecek

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi protokol

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