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Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

28.09.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti.

Antrenman, çift kale yapılan maçın ardından sona erdi.

İdmanda, sakatlıkları bulunan Oğuz Kocabal, Deni Milosevic ve Artem Kravets yer almadı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçı, saat 16.00'da başlayacak.

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Sakaryaspor spor toto 1.lig

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