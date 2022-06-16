YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. "Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

16.06.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Güneydoğu bozkırının ortasında yer alan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Baraj gölü altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, kart postallık görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen Halfeti, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Ziyaretçiler baraj gölünde gerçekleştirilen tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin akınına uğrayan ilçede, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor.

Ziyaretçiler, tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan tescilli karagül ile son dönemde adından söz ettiren yeşil gülü yakından görebiliyor.

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:11
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:54
Yatsı
21:32
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Asla bu şekilde yemeyin! O sorunların sebebi...

Asla bu şekilde yemeyin! O sorunların sebebi...

Çırılçıplak kiliseyi bastılar, ayin yarıda kesildi

Çırılçıplak kiliseyi bastılar, ayin yarıda kesildi

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.