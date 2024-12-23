Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat ve Aniesi'nin yatak sahnesi sosyal medyada gündemde! "Ailemle izliyordum..."

“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin ikinci bölümü de izleyicilerden büyük ilgi gördü. 1912 yılına uzanan ve sırlar, entrikalarla dolu bir ailenin hikayesini anlatan dizi, senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme almasıyla dikkat çekiyor.
Kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı dizi, izleyenlere tarihi bir atmosferde unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Dizinin başrollerinde Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt gibi başarılı oyuncular bulunuyor.
“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi son bölüme Cevat ve Aniesi'nin yatak sahneleri damga vurdu.
Denise Capezza'nın canlanırdığı Aniesi karakterine sosyal medyada pek çok yorum geldi.
Seyircilerden bazıları "Ailemle izliyordum utandım", "Ailemle izliyordum sahne çıkınca tüm gözler bana döndü, aniesi ben miyim bana niye bakıyorsunuz", "Çok uyumlu bir ikili", "RTUK kalpten gidecek" yorumları yağdı.
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, modern Türk sanatının önemli figürlerini barındıran bir ailenin hikayesini anlatıyor. 1912'de başlayan dizi, ünlü Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, resim sanatının ustalarından Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve Türk seramik sanatının öncüsü Füreya Koral gibi isimlerin yer aldığı bir ailenin hem sanat dünyasındaki hem de özel yaşamlarındaki sırları gözler önüne seriyor. Ailenin içindeki entrikalar, skandallar ve mucizeler, izleyiciyi sürükleyici bir atmosferin içine çekecek.
7 Kasım 1989'da Napoli, İtalya'da doğan Denise Capezza, bale ve modern dansla ilgilenmektedir. İtalya'da oyunculuk ve sahne sanatları üzerine eğitim aldıktan sonra, Napoli ve Roma'da yaşamış ve İstanbul'a yerleşmiştir.Capezza, 2012 yılında "Uçurum" dizisinde Felicia karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakalamıştır. Ardından "İnadına Yaşamak", "Düşler ve Umutlar" ve "Darbe" gibi projelerde de yer almıştır.
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