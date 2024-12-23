Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat ve Aniesi'nin yatak sahnesi sosyal medyada gündemde! "Ailemle izliyordum..."

ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR KONUSU

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, modern Türk sanatının önemli figürlerini barındıran bir ailenin hikayesini anlatıyor. 1912'de başlayan dizi, ünlü Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, resim sanatının ustalarından Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve Türk seramik sanatının öncüsü Füreya Koral gibi isimlerin yer aldığı bir ailenin hem sanat dünyasındaki hem de özel yaşamlarındaki sırları gözler önüne seriyor. Ailenin içindeki entrikalar, skandallar ve mucizeler, izleyiciyi sürükleyici bir atmosferin içine çekecek.