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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi nerede çekiliyor? 1. bölümü sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.12.2024 10:48
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"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" 1. bölüm sosyal medyayı salladı. Şakir Paşa Ailesi dizisinin nerede çekildiği de merak konusu oldu. İşte Şakir Paşa Ailesi oyuncuları ve dizi hakkında merak edilen detaylar...

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi nerede çekiliyor? 1. bölümü sosyal medyayı salladı

“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin ilk bölümü büyük ilgi gördü. "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, izleyiciyi 1912'ye götürerek sırlar ve entrikalarla dolu bir ailenin hikayesini anlatıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisi gerçek mi, nerede çekiliyor?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ NEREDEN ÇEKİLİYOR?

Uzun bir ön hazırlık sürecinden geçen dizi için 1200 m2'lik alan içerisine iki katlı bir dekor kuruldu ve ailenin hikayesinin önemli bir kısmının geçtiği Büyükada'daki tarihi köşk 7 dönümlük bir platoda, titiz bir çalışmanın sonucunda yeniden tasarlandı.

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ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU

Şakir Paşa Ailesi NOW TV'nin son dönemde en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Hikayesi 1912'de başlayan dizide Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler yer alacak.

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ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt gibi oyuncular yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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