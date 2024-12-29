Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü küle dönmüştü! Dizinin yeni bölümündeki sahne olay oldu! O denk geliş herkesi şaşırttı: 'Kötüyü çağırdı'

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi yeni sezonda büyük ses getirmişti.

Sosyal medyada çok konuşulan dizinin başına geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay gelmişti. Dizinin Kartal'daki çekim platosunda yangın çıkmıştı ve Şakir Paşa Köşkü tamamen yanıp küle dönmüştü.

Yapım şirketi ise çıkan yangından dolayı diziye 3. bölümün ardından ara verileceğini açıklamıştı.

YENİ BÖLÜMDE DENK GELEN SAHNE OLAY OLDU!

Şakir Paşa Ailesi'nin ise açıklamada yer aldığı üzere 3. bölümü seyirciyle buluştu. Sosyal medyada ise dizide yer alan elektrik sahnesi gündem oldu. Sahnede "Yakmasın da koca köşkü neler duyoruz elektrikle ilgili. İşte İzzet Paşa'nın konağı kül oldu gitti" repliği yer aldı.

Sahneye ise kullanıcılardan birçok yorum geldi. Bu denk geliş ise herkesi şaşırttı. Ayrıca dizinin sonunda ise yangınla ilgili duyuru yapıldı ve "Setimizde çıkan sonrası verdiğiniz desteğe teşekkür ederiz. Şakir Paşa Ailesi birkaç hafta aradan sonra tekrar ekranlarda olacak" notu düşüldü.