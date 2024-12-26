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Şakir Paşa Ailesi platosunda yangın çıktı! Köşk küle döndü! Set ertelendi...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.12.2024 13:01
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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin platosunda yangın çıktı. Gece 01:30 civarında çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. Dizi çekimleri de ertelendi.

Şakir Paşa Ailesi platosunda yangın çıktı! Köşk küle döndü! Set ertelendi...

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlendi.

şakir paşa 3

KÖŞK KÜLE DÖNDÜ

Her sahnesi ile sosyal medyada en çok konuşanlar arasına girmeyi başaran dizinin Kartal'daki çekim platosunda yangın çıktı. Gece 01:30 civarında çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı ve küle döndü.

yangın

Gazetesi Birsen Altuntaş'ın haberine göre; nedeni henüz tespit edilemeyen yangın çevrede büyük paniğe neden oldu ve cadde giriş çıkışa kapatıldı.

şakir paşa

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy “Şakir Paşa Köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, yangın içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor. İtfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi” ifadelerini kullandı.

SET DURDU

Sabah saatlerinde dizinin her iki ekibine de çekimin durduğu bilgisi iletildi. Yangınla ilgili yapım şirketinin sayfasından da açıklama yayınlandı.

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yangın Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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