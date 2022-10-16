Öte yandan organizasyon kapsamında 126 bin 258 lira tutarında bağış toplandı. Bağışların "Adım Adım" uygulaması ile yapılan işbirliği kapsamında 10 sivil toplum kuruluşunun değer yaratan projeleri için kullanılacağı öğrenildi.

Ürgüp ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlarda derece elde eden sporcular, ödüllerini Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner ve protokol üyelerinden aldı.

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu ödül töreniyle sona erdi

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