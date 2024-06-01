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Şampiyonlar Ligi finalinde olay! 28. saniyede taraftarlar sahaya atladı, Cristiano Ronaldo sevinci yaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.06.2024 22:51
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Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde ilk düdük çalar çalmaz 2 taraftar sahaya atlarken, taraftarlardan biri Ronaldo sevinci yaptı. İşte detaylar...

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan ve milyonlarca futbolseverin izlediği Şampiyonlar Ligi finali olaylı başladı.

SAHAYA GİRDİLER

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Karşılaşmanın ilk düdüğü çalar çalmaz Wembley stadyumunda 2 taraftar sahaya atladı. Sahaya giren taraftarlar nedeniyle oyun yaklaşık 2 dakika durdu.

RONALDO SEVİNCİ YAPTI

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Taraftarlardan biri orta sahaya ulaşınca Cristiano Ronaldo'nun klasikleşmiş gol sevinci olan 'Siuu' yaparken binlerce taraftar ona eşlik etti.

Taraftarların güvenlik güçlerince saha dışına atılması sonrası oyun yeniden başladı.

İŞTE O ANLAR...
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Borussia Dortmund son dakika final real madrid şampiyonlar ligi
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