Şampiyonlar Ligi finalinde olay! 28. saniyede taraftarlar sahaya atladı, Cristiano Ronaldo sevinci yaptı

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan ve milyonlarca futbolseverin izlediği Şampiyonlar Ligi finali olaylı başladı.

SAHAYA GİRDİLER

Karşılaşmanın ilk düdüğü çalar çalmaz Wembley stadyumunda 2 taraftar sahaya atladı. Sahaya giren taraftarlar nedeniyle oyun yaklaşık 2 dakika durdu.

RONALDO SEVİNCİ YAPTI

Taraftarlardan biri orta sahaya ulaşınca Cristiano Ronaldo'nun klasikleşmiş gol sevinci olan 'Siuu' yaparken binlerce taraftar ona eşlik etti.

Taraftarların güvenlik güçlerince saha dışına atılması sonrası oyun yeniden başladı.

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