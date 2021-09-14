Şampiyonlar Ligi maçları nasıl canlı izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının yayınlandığı mecra futbolseverler tarafından araştırılıyor. Canlı yayında maçları takip edebilmek mümkün. Peki Şampiyonlar Ligi maçları nasıl canlı izlenir?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NASIL CANLI İZLENİR?

Futbolseverler tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarını izleme yolları hakkında araştırmalar devam ediyor.

Bu hafta Beşiktaş Dortmund karşılaşmasının Exxen'de yayınlanacağını duymuş olan vatandaşlar tarafından Exxen üyelik ücretleri ve iletişim numarası sıklıkla araştırılmaya başlandı.

EXXEN'DEN İZLENEBİLİYOR Exxen, Türkiye için maçların yayın haklarını satın almıştı. Maçları spor paketi altında kullanıcılarına sunan Exxen'den ülkemizin köklü takımlarına da ev sahipliği yapan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi büyük bir heyecanla izlenebiliyor. Bunun için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada görmüş olduğunuz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın. Öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.

Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Sonra üyelik sözleşmesini de kabul etmeli ve "Devam Et" butonuna tıklamalısınız. Sonraki aşamada ise "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.