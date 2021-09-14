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Şampiyonlar Ligi maçları nasıl canlı izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

14.09.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının nereden izleneceği merak ediliyor. Maçları canlı yayında izleyerek takip etmek isteyen vatandaşlar 'Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir?' sorusunu araştırıyor. Peki Şampiyonlar Ligi maçları nasıl canlı izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının yayınlandığı mecra futbolseverler tarafından araştırılıyor. Canlı yayında maçları takip edebilmek mümkün. Peki Şampiyonlar Ligi maçları nasıl canlı izlenir?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NASIL CANLI İZLENİR?

Futbolseverler tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarını izleme yolları hakkında araştırmalar devam ediyor.
Bu hafta Beşiktaş Dortmund karşılaşmasının Exxen'de yayınlanacağını duymuş olan vatandaşlar tarafından Exxen üyelik ücretleri ve iletişim numarası sıklıkla araştırılmaya başlandı.

EXXEN'DEN İZLENEBİLİYOR

EXXEN'DEN İZLENEBİLİYOR
Exxen, Türkiye için maçların yayın haklarını satın almıştı. Maçları spor paketi altında kullanıcılarına sunan Exxen'den ülkemizin köklü takımlarına da ev sahipliği yapan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi büyük bir heyecanla izlenebiliyor. Bunun için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada görmüş olduğunuz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın. Öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.
Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Sonra üyelik sözleşmesini de kabul etmeli ve "Devam Et" butonuna tıklamalısınız. Sonraki aşamada ise "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen tarafından yapılmış olan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile alınabilecek. Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak koşuluyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olmuş olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını satın almış olan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Bütün karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı ise aylık 34.80 TL olarak açıklandı.
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
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