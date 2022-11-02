Şampiyonlar Ligi'nde Burak Yılmaz'ın rekoru, 37 yaşında elinden alındı! Luka Modric...

Real Madrid ile Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta maçında karşı karşıya geldi. İspanya'nın Madrid şehrinde yer alan Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, beklendiği gibi oldukça tempoli başladı ve ev sahibi ekip, 6. dakikada bir penaltı atışı kazandı.