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Şampiyonlar Ligi'nde Burak Yılmaz'ın rekoru, 37 yaşında elinden alındı! Luka Modric...

02.11.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. ve son maçında Real Madrid, İskoçya ekibi Celtic'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 6. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Luka Modric, penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirmesinin yanı sıra Burak Yılmaz'a ait olan bir rekoru da eline geçirdi.

Real Madrid ile Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta maçında karşı karşıya geldi. İspanya'nın Madrid şehrinde yer alan Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, beklendiği gibi oldukça tempoli başladı ve ev sahibi ekip, 6. dakikada bir penaltı atışı kazandı.

YENİ REKORUN SAHİBİ LUKA MODRIC

Real Madrid'de topun başına Luka Modric geçti ve Hırvat yıldız, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

BURAK YILMAZ'IN REKORUNU KIRDI

BURAK YILMAZ'IN REKORUNU KIRDI
İspanyol devi golün ardından büyük bir sevinç yaşarken; 37 yaşındaki Luka Modric, Burak Yılmaz'a ait olan bir rekoru kırdı.

37 YAŞ 54 GÜN

37 YAŞ 54 GÜN
Modric, 37 yaş 54 günle Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu olma unvanını ele geçirdi.
Burak Yılmaz, 36 yaş 244 günlükken Chelsea'ye karşı Lille formasıyla attığı penaltı golüyle rekorun sahibi olmuştu.
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