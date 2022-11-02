Şampiyonlar Ligi'nde Burak Yılmaz'ın rekoru, 37 yaşında elinden alındı! Luka Modric...

Real Madrid ile Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta maçında karşı karşıya geldi. İspanya'nın Madrid şehrinde yer alan Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, beklendiği gibi oldukça tempoli başladı ve ev sahibi ekip, 6. dakikada bir penaltı atışı kazandı.
YENİ REKORUN SAHİBİ LUKA MODRIC
Real Madrid'de topun başına Luka Modric geçti ve Hırvat yıldız, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
BURAK YILMAZ'IN REKORUNU KIRDI
İspanyol devi golün ardından büyük bir sevinç yaşarken; 37 yaşındaki Luka Modric, Burak Yılmaz'a ait olan bir rekoru kırdı.
37 YAŞ 54 GÜN
Modric, 37 yaş 54 günle Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu olma unvanını ele geçirdi.
Burak Yılmaz, 36 yaş 244 günlükken Chelsea'ye karşı Lille formasıyla attığı penaltı golüyle rekorun sahibi olmuştu.