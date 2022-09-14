Şampiyonlar Ligi’nde haftanın sürprizi! Deplasmanda 4 attılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D grubunda 1 maç dışında 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında Inter, Viktoria Plzen’i 2-0 mağlup ederken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 72. dakikada oyuna girdi. İtalyan ekibi bu sonuçla ilk galibiyetini aldı. D grubunda ilk maçlarını kazanan Sporting CP ve Tottenham, Portekiz’de karşı karşıya geldi. Sporting karşılaşmada 90 ve 90+3. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

BAYERN, BARÇA’YI DEVİRDİ

Şampiyonlar Ligi’nde rakibi Barcelona’ya karşı son 4 maçı da kazanan Alman temsilcisi Bayern Münih, İspanyol temsilcisini konuk ettiği maçta ikinci yarı Lucas Hernandez ve Leroy Sane’nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Polonyalı golcü Lewandowski eski takımına karşı 11’de başlarken, sonuca etki edemedi.

LİVERPOOL 3 PUANA UZANDI

Şampiyonlar Ligi’nde Napoli ile oynadığı ilk maçı kaybeden Liverpool, 2. maçında 3 puana ulaştı. Anfield Road’da Ajax’ı konuk eden Liverpool, Salah ve Matip’in attığı golllerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HAFTANIN SÜRPRİZİ CLUB BRUGGE

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Clug Brugge, deplasmanda Porto'ya konuk oldu.

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Club Brugge 4-0 kazanarak haftanın dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza attı. Karşılaşmada Brugge, 15. dakikada Jutgla'yla öne geçerken ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı, ikinci yarıda ise ipler tamamen koptu. 47'de Sowah, 52'de Skov Olsen ve 89'da Nusa'nın golleriyle Brugge, deplasmanda belki de hiç beklemediği bir galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etti.

Grup maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool: 2 - Ajax: 1

Porto: 0 - Club Brugge: 4

B. Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 0

Viktoria Plzen: 0 - Inter: 2

Bayern Münih: 2 - Barcelona: 0

Sporting Lizbon: 2 - Tottenham: 0

Marsilya: 0 - E. Frankfurt: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda ertelenen Rangers - Napoli karşılaşması ile E, F, G ve H grubunda ikinci hafta maçları yarın yapılacak.