YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

10.11.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla "Son Veda-Beni Hatırlayınız" adlı konser verdi.

SAMDOB, orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin, Fahir Atakoğlu'nun "Live in İstanbul" albümünde yer alan eserlerden yola çıkarak müziklerini düzenlediği konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Koro sanatçısı Eda Bingöl Gürkan'ın solistliğini yaptığı konserin rejisini Şahan Gürkan üstlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hikayesinin anlatıcı eşliğinde sunulacağı konserde, piyanist Onur Ermez ve ney sanatçısı Ercan Irmak konuk solist olarak yer aldı.

Leyla Ceren Koç ve Şahan Gürkan'ın anlatıcı olarak katılacağı konserde, Ali Murat Erengül "Mustafa Kemal", İpek İncekaş da "Zübeyde Hanım" rolünde yer aldı.

Koro şefinin Raushan Baigulakova, başkemancının Dilara Tanrıverdi Doğan olduğu konser, sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 10 Kasım Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:10
Öğle
12:24
İkindi
15:03
Akşam
17:28
Yatsı
18:50

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Çarşamba

Rendeci Eczanesi
Ilkadimcanik
Nar Eczanesi
Ilkadimcanik
Meydan Eczanesi
Ilkadimcanik
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Atabay Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.