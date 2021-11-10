Leyla Ceren Koç ve Şahan Gürkan'ın anlatıcı olarak katılacağı konserde, Ali Murat Erengül "Mustafa Kemal", İpek İncekaş da "Zübeyde Hanım" rolünde yer aldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle andı

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