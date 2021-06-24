Samsun Devlet Opera ve Balesi "Üç Tenor" konserini verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Üç Tenor" konseriyle sanatseverlerle buluştu.

SAMDOB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kasım 2020'de ara verilen ve geçen hafta yeniden başlayan etkinliklere, "Üç Tenor" konseri ile devam etti.

Konserde Samsun Devlet Opera ve Balesi solistleri Metin Bayram, Halil Kaplan ve Gürkan Sezgin'e piyanist Diego Moccia eşlik etti.

"Üç Tenor" konserinde "New York New York", "Santa Lucia", "O Sole Mio", "La Donna e Mobile", "Funiculi Funicula," "Granada" gibi dünyaca ünlü şarkıların yanı sıra "Çalın davulları", "Karahisar Kalesi", "Sabahın seherinde" gibi türküler yer aldı.

Sosyal mesafe kuralı kapsamında 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konser, hava şartları nedeniyle Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Konser, sanatseverlerin beğenisini topladı.