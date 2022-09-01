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Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi:

01.09.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Daha çok çocuklarımızda bunların farkının, rüzgarının olacağını düşünüyoruz. Onların hepsi birer teknoloji insanı olacaklar ileride ve ülkemizde milli ve yerli sanayinin geliştirilmesi için canla başla çalışacaklar"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Daha çok çocuklarımızda bunların farkının, rüzgarının olacağını düşünüyoruz. Onların hepsi birer teknoloji insanı olacaklar ileride ve ülkemizde milli ve yerli sanayinin geliştirilmesi için canla başla çalışacaklar." dedi.

Dağlı, AA muhabirine, 30 Ağustos'ta başlayan ve 4 Eylül'e kadar sürecek, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'in sorunsuz ve yoğun katılımla devam ediyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Festivale ilk iki günde 200 binin üzerinde katılım olduğuna işaret eden Dağlı, "TEKNOFEST'in coşkusu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle öğrencilerimizin çok yoğun teveccühü var. Tüm ilçelerimizden, kırsal mahallelerimizden öğrencilerimiz buradalar." dedi.

Dağlı, çevre iller ve ülkenin dört bir yanının yanı sıra yurt dışından öğrenci ve ailelerinin festivali ziyaret ettiğini, bu coşkunun diğer günlerde de artarak devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Türk insanının gönlünde hissettiği ve gururlandığı birçok projenin TEKNOFEST'te sergilendiğini belirten Dağlı, şöyle devam etti:

"Hava araçları ve her türlü savunma sanayi ile tüm araçların sergilendiğini görüyoruz. Çocuklarımız bunlara dokunuyor. Vatandaşlarımız çok büyük hevesle bunların yapımını seyrediyor. Milli ve yerli üretimimizi kendi gözleriyle görmüş oluyorlar. Biz daha çok çocuklarımızda bunların farkının, rüzgarının olacağını düşünüyoruz. Onların hepsi birer teknoloji insanı olacaklar ileride ve ülkemizde milli ve yerli sanayinin geliştirilmesi için canla başla çalışacaklar. Samsun olarak buna ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. "

Dağlı, organizasyonun sorunsuz ilerlediğini, ulaşım ağları ve Samsun Çarşamba Havalimanı'nda aldıkları tedbirlerle sıkıntıyla karşılaşmadıklarını vurgulayarak, Samsun Valiliği standıyla da kentin tanıtımına katkı sunduklarını kaydetti.

Festivalin, geleceğin bilim insanlarının yetişmesi için önemli rol oynadığına dikkati çeken Dağlı, "Bu öğrencilerin hepsinden mucit çıkacak, teknoloji uzmanı, teknoloji üstatları çıkacak inşallah. Bu çocuklarımızın hepsi aslında birer Aziz Sancar. Yeter ki bu çocuklarımıza bu cevherin onlarda olduğunu hissettirelim." diye konuştu.

Vali Dağlı, Samsun Valiliği standında vatandaşlara kenti tanıtıcı ve eğitimle ilgili hediyeler dağıttı.

Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi:

- "Daha çok çocuklarımızda bunların farkının, rüzgarının olacağını düşünüyoruz. Onların hepsi birer teknoloji insanı olacaklar ileride ve ülkemizde milli ve yerli sanayinin geliştirilmesi için canla başla çalışacaklar"

Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi:

Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi:

Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi:

Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi:

Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi:

Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi:

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