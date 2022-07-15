Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun, Çankırı, Tokat, Amasya, Kastamonu ve Çorum'da şehitlikler ziyaret edildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır ile askeri erkan, Kıran ve Asri mezarlıklardaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Dağlı ve beraberindekiler, dua edip mezarlara karanfil bıraktı.

Katılımcılar, daha sonra Canik Belediyesi 1071' den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi'ni gezdi.

Vali Dağlı, ardından makamında 15 Temmuz gazilerini ağırladı.

- Çankırı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda Vali Abdullah Ayaz'ın şehitlik anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından Çankırı Müzesi bahçesinde 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Ayaz, gazetecilere, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlattı.

Dün akşam şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldiklerini belirten Ayaz, "O gün neler yaşandığını vatandaşlarımıza elden geldiğince hissettirmeye, aktarmaya ve anlatmaya çalışacağız. Bir kez daha 15 Temmuz hain darbe girişimini telin ediyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi.

Programların ardından cuma namazı öncesi Ahmet Yesevi Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Programa AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kurum müdürleri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

- Tokat

Tokat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi.

Vali Numan Hatipoğlu'nun şehitlik anıtına çelenk sunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, şehit kabirlerine karanfil konuldu.

Programa Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Amasya

Amasya'da Tekirdede Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban ve diğer yetkililer, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

- Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu. Dua edilmesinin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

Programlara Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile vatandaşlar katıldı.

- Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti.

Çiftçi, İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyarette şehitler için Kur'an okunup dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Çiftçi, törenin ardından kentteki 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle gazilere de ziyarette bulundu.