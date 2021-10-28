Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Samsun, Çorum, Tokat, Çankırı ve Amasya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri gerçekleştirildi.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, düzenlenen törende, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.
Tören Vali Dağlı'nın, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından sona erdi.
- Çorum
Çorum'da, Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile siyasi parti ve derneklerin temsilcileri, Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Garnizon Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, kamu kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
- Tokat
Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Ozan Balcı, 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Kutlamalara, yarın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenle devam edilecek.
- Çankırı
Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı.
Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Anıt Alanı'ndaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde "Kurtuluş Savaşımız" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
- Amasya
Amasya'da çelenk sunma töreni, Yavuz Selim Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Törende Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sar ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.
Törene kurum ve kuruluşların yetkileri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.
Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor