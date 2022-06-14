Samsun ve Sinop'ta Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Samsun ile Sinop'ta, Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kan bağışına yönelik farkındalık uyandırmak istediklerini söyledi.

Türk Kızılayın yaptığı çalışmaların ülke sınırlarını aştığına işaret eden Dağlı, kan bağışı çalışmalarının da büyük önem taşıdığını belirtti.

Kovid-19 salgını döneminde kan stoklarındaki azalmanın kan bağışının önemini artırdığını dile getiren Dağlı, şöyle konuştu:

"Kan bağışını artırmak için gayret gösteriyoruz. Kan bağışında bulunan duyarlı vatandaşları tebrik ediyorum. Bir süre önce '5555 Kan Bağışı Kampanyası' düzenlemiştik. Başarıya ulaştık ve bu sayıyı geçtik ancak bu yeterli değil. Bundan sonra hem yeni kampanyalar yapacağız hem de bugün olduğu gibi farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz. Temennimiz hiçbir insanımızın ihtiyacı olmaması ama bu da bir zorunluluk. Vatandaşlarımızı kan vermeye biraz daha alıştırabilirsek, hazzını inşallah onlar da tatmış olur."

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da kan bağışında bulunmanın her birey için sosyal sorumluluğun gereği olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu, Samsun'da günlük 150-200, Orta Karadeniz Bölgesi'nde 300-400, Türkiye genelinde ise 9 bin ünite kana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Dağlı ile beraberindekiler, kurulan stantları gezerek kan bağışı yapan vatandaşlara karanfil verdi.

- Sinop

Sinop'ta Vali Erol Karaömeroğlu ile eşi Filiz Karaömeroğlu, Dünya Kan Bağışçıları Günü dolasıyla kan bağışında bulundu.

Karaömeroğlu çifti, Türk Kızılay Sinop Şubesince Cumhuriyet Meydanı'nda açılan standa gelerek kan bağışladı.

Vali Karaömeroğlu, gazetecilere, kan bağışında bulunmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Sağlığı el veren herkesi kan bağışında bulunmaya davet eden Karaömeroğlu, "Kan Bağışı Günü çerçevesinde Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde kan bağışı kampanyası yapıyoruz. Kan stoklarımızın erimemesi için farkındalık yapmak, insanları teşvik amacıyla bugün başta bizler olmak üzere hepimiz kan vereceğiz." dedi.