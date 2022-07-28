Samsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali düzenlenen törenle başladı.

Bafra Belediyesi tarafından, Kapıkaya ve Asarkale Mahallelerinde düzenlenen festivale katılanlar, çadırlarıyla kamp alanını doldurdu.

Türkiye'deki havacılık kulüplerinden 85, yurt dışından 15 paraşütçü olmak üzere 100 paraşütçü Kapıkaya Tepesi'nde atlayış gerçekleştirdi.

Doğaseverler, Altınkaya Barajı'nın doğal güzelliğine karşı yapılan atlayışları, Kapıkaya seyir terasından ilgiyle izledi.

Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri kendi ürettikleri model uçaklarla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bu yıl "iklim değişikliği" ve "sıfır atık" temalarıyla gerçekleştirilen festivalde, festival alanına kurulan stantlarda broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Festival; yamaç paraşütü, trekking, fotomaraton, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, bambu sal ile gezi, jetboat, tekne gezileri, ATV safari, traktör safari, tırtıl safari, kuş cenneti ve bölge gezileri gibi aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, açılış konuşmasında, festivalin salgın sebebiyle 2 yıldır yapılamadığını hatırlattı.

Salgın sebebi ile vatandaşların böyle festivallerden uzak kaldığını belirten Dağlı, "Bu güzellikleri tekrar görebilmek için hep birlikte iki yıl sabrettik. Bundan sonra inşallah bu faaliyetlerimiz, festivallerimiz artarak gelişecektir." dedi.

Samsun'da, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak TEKNOFEST KARADENİZ'den de bahseden Dağlı, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST hazırlıklarına son sürat devam ediyoruz ve tamamlanma durumuna yaklaştık. Ağustos'un 15'inden itibaren havalimanımızda stantlar kurulmaya başlanacak ve asıl gösterilere hazır hale gelmiş olacak. Bu festivalimizin gençlerimizin önünün daha da açılması için, yeni gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum."

Açılışa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Yavuz Ünal, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Festival, 31 Temmuz Pazar günü sona erecek.