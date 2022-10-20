Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarptıktan sonra takla atan otomobildeki karı koca yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu yönüne giden Gökhan Aktürk'ün (35) kullandığı 34 EVF 869 plakalı otomobil, Sungurlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.
Çarpmanın şiddeti ile ağaç devrildi. Kazada, otomobildeki Aktürk ile eşi Sinem Aktürk (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
Savcılık incelemesinin ardından çiftin cenazeleri Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Samsun'da ağaca çarpıp takla atan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti
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