YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

20.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı.

Ayçiçeği tarımının yoğun olarak yapıldığı ilçede bu yıl 90 bin dekara ilkbaharda ayçiçeği dikildi.

Temmuz ayıyla birlikte tarlalar açan çiçeklerle sarıya bürünürken, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de tercih ettiği doğal alanlar arasında yer aldı.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin en önemli gelir kaynağının ayçiçeği olduğunu söyledi.

Ayçiçeği hasadının ağustos sonunda yapılacağını dile getiren Kaya, "Ayçiçeği ilçemizde üretilen tarım ürünleri arasında ilk sırada geliyor. İlçemizde 90 bin dekara ayçiçeği ekiliyor. Bölgemizde yan yana onlarca dönüm ayçiçeği tarlalarını görmek mümkün. Bu sarı tarlalar vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Sarı yayla gibi olan bu bölgede fotoğrafçılar ve vatandaşlar fotoğraf çekiyor." dedi.

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği tarla

Samsun Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:19
Sabah
05:12
Öğle
12:46
İkindi
16:44
Akşam
20:11
Yatsı
21:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Çarşamba

Eda Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Bilge Eczanesi
Canik
Marina Eczanesi
Atakum
Yaşam Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.